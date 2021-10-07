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В Раде заявили, что на пост спикера претендуют пять депутатов

Это Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа"), Ярослав Железняк ("Голос"), Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), внефракционный депутат Гео Лерос

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Пять депутатов Верховной рады Украины претендуют на пост спикера. Об этом сообщила в четверг вице-спикер парламента Елена Кондратюк на пленарном заседании, которое транслировал телеканал "Рада".

"На пост главы Верховной рады предложены Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа"), Ярослав Железняк ("Голос"), Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), внефракционный [депутат] Гео Лерос", - сказала она.

Место спикера Рады стало в четверг вакантным после того, как Дмитрий Разумков был снят с должности по инициативе президентской фракции "Слуга народа".

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УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович
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