В Раде заявили, что на пост спикера претендуют пять депутатов

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Пять депутатов Верховной рады Украины претендуют на пост спикера. Об этом сообщила в четверг вице-спикер парламента Елена Кондратюк на пленарном заседании, которое транслировал телеканал "Рада".

"На пост главы Верховной рады предложены Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа"), Ярослав Железняк ("Голос"), Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), внефракционный [депутат] Гео Лерос", - сказала она.

Место спикера Рады стало в четверг вакантным после того, как Дмитрий Разумков был снят с должности по инициативе президентской фракции "Слуга народа".