Разумков заявил, что фракции Тимошенко и Зеленского в Раде образовали политический союз

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Голосование за отставку спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова показало, что в парламенте страны образовался новый политический союз с участием президентской фракции "Слуга народа", а также фракции всеукраинского объединения "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом заявил на брифинге бывший спикер парламента.

"Думаю, что это новая коалиция в стенах Верховной рады - "Батькивщины" со "Слугой народа", - сказал Разумков.

В четверг он был снят с должности главы парламента 284 голосами. В частности, за такое решение проголосовали 215 депутатов от "Слуги народа", 20 - "Батькивщины", 19 - от депутатской группы "За будущее", 6 - фракции "Голос", 18 - от группы "Доверие", 6 - внефракционных.

Еще за день до голосования представители "Батькивщины" выступали против увольнения Разумкова.