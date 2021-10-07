В Болгарии задержали россиянина по подозрению в промышленном шпионаже

СОФИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали гражданина России и двух гражданин Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом в четверг сообщил пресс-центр областной дирекции полиции Стара-Загора.

Отмечается, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе "Арсенал". Они были задержаны на границе с Грецией после поступления информации о пропаже изделий и документации с завода.

Заведующий консульскими отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков сообщил, что диппредставительство не получало официальной информации о задержании россиянина.

