Путин и Пашинян обсудили повестку армяно-российских отношений

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в четверг обсудили по телефону повестку отношений между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пашинян поздравил президента РФ Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех программ и задач на высоком посту главы государства. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений, а также ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

Пашинян также подчеркнул, что "Армения и армянский народ высоко ценят усилия президента России, его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе", добавили в пресс-службе.