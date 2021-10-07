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Путин и Пашинян обсудили повестку армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван высоко ценит усилия президента России, "его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе"

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в четверг обсудили по телефону повестку отношений между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пашинян поздравил президента РФ Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех программ и задач на высоком посту главы государства. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений, а также ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

Пашинян также подчеркнул, что "Армения и армянский народ высоко ценят усилия президента России, его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе", добавили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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