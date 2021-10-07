Столтенберг: высылка дипломатов России при НАТО не связана с конкретными событиями

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Решение НАТО выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО.

"Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности, - утверждал он. - Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки".