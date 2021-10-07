Разумков считает, что следующим уволят главу киевской горадминистрации Кличко

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Уволенный с поста спикера Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что такая же участь ожидает Виталия Кличко, который занимает пост избранного мэра Киева и является главой столичной городской госадминистрации. Об этом он сказал в четверг на брифинге.

"Не знаю, кто следующий. Я думаю, что следующих уже нет... Ну, [Виталий] Кличко. Да, Кличко может быть следующим", - сказал Разумков.

По его мнению, Кличко вскоре могут уволить с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), оставив ему пост столичного мэра.

Эксперты прогнозируют, что после отставки Разумкова с поста спикера Рады он может вступить в коалицию с Кличко, который возглавляет партию "УДАР", и лидером партии "Украинская стратегия" Владимиром Гройсманом.

В настоящее время мэра Киева избирают жители города, а главу КГГА назначает президент по представлению кабмина, так же как руководителей областей. Должен ли мэр возглавлять оба направления, или это могут быть разные люди, ни конституция, ни другие законы не уточняют. Но в 2003 году этот вопрос рассматривался Конституционным судом (КС). В соответствии с решением КС, которое до сих пор действует, КГГА может возглавлять только лицо, избранное киевским мэром. Фактически это решение обязывает украинского президента назначить главой КГГА именно того человека, который избран мэром

Этой весной противостояние между командой Зеленского и мэром Киева вошло в новую фазу. После недолгого затишья, взятого после местных выборов в прошлом году, в офисе президента вновь вернулись к идее назначить другого главу КГГА. Для этого президентская фракция "Слуга народа" в Раде инициировала принятие нового закона о столице, где должности мэра и главы городской госадминистрации будут разделены.