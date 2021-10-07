Лукашенко считает, что совместно с Россией можно эффективно противодействовать санкциям

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что совместно с Россией можно эффективно противостоять западным санкциям. Такое мнение он высказал на совещании о противодействии санкционным мерам в четверг.

"Слушайте, но вместе мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал (телефонный разговор глав государств состоялся 7 октября - прим. ТАСС), - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА. - Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами".

Лукашенко обратил внимание, что, хотя санкции сами по себе являются вызовом для экономики, это момент открыть новые возможности, невзирая ни на какое давление. "Примером тому является братская Россия. Ну закрыли [рынки], как они подумали [на Западе]. И Россия, отбросив всякие нюансы, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены", - сказал президент.

Он отметил, что страны Балтии, Польша и Украина уже почувствовали ущерб от санкций в отношении Белоруссии. "Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что закрыть страну в центре Европы невозможно, и назвал такие попытки безумством. Глава государства обратил внимание, что Белоруссия всегда была надежным партнером на внешних рынках. "Мы особенно внимательно смотрим на регионы Африки и Азии, где живет 5,5 млрд человек, то есть 70% населения", - сказал он.