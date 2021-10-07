Погранслужба Украины отстранила ряд должностных лиц в связи с выездом Саакашвили из страны

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отстранила от должностей несколько сотрудников в связи с выездом из страны в Грузию и фактом пересечения государственной границы директором исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил в четверг спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация о том, каким образом он выехал за пределы страны", - сказал Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей. При этом он отказался сообщить, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, сославшись на конфиденциальность информации.

Саакашвили тайно приехал в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что он незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. 1 октября Саакашвили задержали после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Бывший президент в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси. Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили за незаконное пересечение границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.