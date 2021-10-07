В Киеве профсоюзы проводят масштабную акцию, требуя от власти социальной защиты украинцев

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Акция протеста профсоюзов против продвижения законодательных инициатив, которые фактически нивелируют роль профсоюзов в защите трудовых прав, проходит в четверг возле Верховной рады Украины. Перед зданием парламента выставлен кордон полиции, движение автомобильного транспорта в правительственном квартале перекрыто.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несколько тысяч участников акции выдвинули ряд требований к Раде и правительству. В частности, профсоюзы требуют повышения минимальной зарплаты и пенсий, а также прекращения рассмотрения изменений законодательства о труде в части упрощения увольнения работников.

"Как нам стало известно, на согласительном совете Верховной рады в повестку дня первого осеннего заседания парламента были внесены антитрудовые законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно дерегуляции трудовых отношений" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшению административной нагрузки на предпринимательскую деятельность", - сказал, выступая на акции, глава Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой. Эти законопроекты, заявил он, нарушают "конституционные права работников и их представителей - профсоюзов". "И это несмотря на то, что Федерация профсоюзов Украины и национальные профобъединения неоднократно доводили до президента, правительства, руководителей парламентских фракций и групп свою позицию по неприятию работниками крайних форм либерализации трудовых отношений ", - отметил он.

Участники акции требуют принять новый трудовой кодекс, который станет на защиту работников, обеспечить доступные для населения справедливые цены на газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, а для сокращения бедности и социального неравенства утвердить госбюджет на 2022 год "с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан".