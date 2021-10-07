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ЦРУ создаст центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР

Директор организации Уильям Бернс отметил, что ЦРУ продолжит следить и за другими "важным угрозам, включая агрессивную Россию"
Директор ЦРУ Уильям Бернс Tom Williams/Pool via AP
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Директор ЦРУ Уильям Бернс
© Tom Williams/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создает в своей структуре специальный центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР.

"Директор [ЦРУ Уильям] Бернс объявил о создании China Mission Center [CMC, "Центр операций по КНР"] для реагирования на глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области деятельности управления", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте ЦРУ.

Как отмечается в сообщении, Бернс при этом подчеркнул, что "ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, которые включают агрессивную Россию, провокационно ведущую себя КНДР, враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом".

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