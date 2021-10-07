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Верховная Рада продолжит процедуру избрания нового спикера 8 октября

Рада ранее 284 голосами сняла с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Верховная рада заслушала кандидатов на должность нового спикера парламента и продолжит процедуру его избрания на заседании в пятницу, 8 октября. Об этом заявила в четверг вице-председатель Рады Елена Кондратюк.

"Завтра продолжим обсуждать этот вопрос", - сказала она, пояснив, что еще предстоят выступления депутатов.

Всего кандидатами в председатели парламента определены пять депутатов: действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук (внефракционный, однако был избран в Раду от президентской партии "Слуга народа"), Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Гео Лерос (внефракционный). Железняк и Лерос позднее заявили о самоотводе.

В четверг Рада 284 голосами сняла с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Позже он заявил на брифинге, что продолжит политическую карьеру как депутат парламента и намерен объединить вокруг себя единомышленников.

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