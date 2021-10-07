Россия и Белоруссия обсудили работу военпрома на рынках третьих стран в условиях санкций

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Межправительственная белорусско-российская комиссии по военно-техническому сотрудничеству на заседании в Гродно определила направления взаимодействия для работы на рынках третьих стран в условиях санкций. Об этом сообщил в четверг по итогам заседания комиссии председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Прежде всего мы выработали целый ряд алгоритмов по взаимодействию на рынках третьих стран, в том числе и в условиях санкционного давления, которое оказывают и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь", - цитирует его агентство БелТА.

По словам Пантуса, участники встречи определили алгоритмы работы "в сфере ремонта и обслуживания самой современной военной техники". Кроме того, проинформировал глава ГВПК, стороны уделили внимание возможной корректировке правовых актов, касающихся военно-технического сотрудничества двух государств.

Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, у Москвы и Минска "много совместных планов по реализации военно-технического сотрудничества" как на двустороннем уровне, так и в интересах третьих стран. "В этом плане у нас большой потенциал", - подчеркнул он. Глава российского ведомства добавил, что в итоговом протоколе заседания обозначены конкретные проекты в ОПК, в том числе в авиации и бронетехнике.