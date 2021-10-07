ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался прекращать голодовку, о чем его ранее хотели попросить в Грузинской православной церкви. Об этом в четверг журналистам сообщил секретарь католикоса-патриарха всея Грузии протоиерей Микаель Ботковели, который навестил бывшего президента в тюрьме.

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"Я не был в его [Саакашвили] камере. Мы встретились в нейтральной зоне. <...> Он попросил передать его святейшеству [католикосу-патриарху Илии Второму], что у него нет нательного крестика, чтобы ему его вернули", - сказал Ботковели, добавив, что Саакашвили отказался прекращать голодовку.

Патриархия Грузии в четверг распространила сообщение, что секретарь патриарха попросит на встрече с Саакашвили от имени Грузинской православной церкви прекратить голодовку.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.