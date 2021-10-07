{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: американские военные инструкторы около года ведут секретную деятельность на Тайване

Как утверждает издание, это связанно с беспокойством Пентагона в связи с действиями Китая в районе Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. С таким утверждением выступила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, около двух десятков американских спецназовцев и служащих войск поддержки осуществляют подготовку небольших подразделений сухопутных войск Тайваня. В то же время военнослужащие Корпуса морской пехоты работают с местными военно-морскими силами. Как утверждает издание, размещение там американских военных инструкторов демонстрирует озабоченность Пентагона в связи с действиями Китая в районе Тайваня.

В Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили ТАСС на просьбу прокомментировать утверждения газеты.

Теги
США
ЦРУ создаст центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР
Директор организации Уильям Бернс отметил, что ЦРУ продолжит следить и за другими "важным угрозам, включая агрессивную Россию"
ЦРУ создаст центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР
Читать полностью