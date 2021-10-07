WSJ: американские военные инструкторы около года ведут секретную деятельность на Тайване

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. С таким утверждением выступила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, около двух десятков американских спецназовцев и служащих войск поддержки осуществляют подготовку небольших подразделений сухопутных войск Тайваня. В то же время военнослужащие Корпуса морской пехоты работают с местными военно-морскими силами. Как утверждает издание, размещение там американских военных инструкторов демонстрирует озабоченность Пентагона в связи с действиями Китая в районе Тайваня.

В Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили ТАСС на просьбу прокомментировать утверждения газеты.