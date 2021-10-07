Reuters: хакеры получили сведения о санкциях США против РФ и данные контрразведки

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Хакеры, осуществившие атаку на системы компании SolarWinds, смогли получить сведения о санкционной политике США в отношении россиян, а также информацию об американских проверках в сфере контрразведки, касающихся РФ. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как заявляла ранее американская сторона, программное обеспечение Orion от SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были правительственные учреждения, а также более сотни крупных американских компаний.

По версии источников агентства, хакерам удалось получить из систем американских ведомств сведения о "санкционной политике в отношении россиян". Один из источников сказал, что получение хакерами сведений о касающихся России проверках, которые проводили контрразведывательные службы, было "самой тяжелой из потерь". Кроме того, похищены якобы были данные о принимаемых в США в связи с пандемией нового коронавируса мерах.

Как констатирует агентство, ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к сетям Минюста США, которые не были секретными, а также ознакомились с перепиской сотрудников министерств финансов, торговли и внутренней безопасности.

Американские официальные лица ранее выступали с утверждениями о причастности Службы внешней разведки (СВР) России к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к этому.