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Первые гиперзвуковые ракеты США Dark Eagle, возможно, будут размещены в штате Вашингтон

Снимки, свидетельствующие об этом, были сделаны в середине сентября

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Первые комплексы американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle, вероятно, могут быть в будущем размещены в западной части США на базе в штате Вашингтон. Об этом свидетельствуют изображения и сопровождающая их информация, опубликованные Армией США.

Во вторник служба Пентагона по распространению фото- и видеоматериалов разместила фотографии привезенного "оборудования для гиперзвуковых ракет большой дальности". В сопроводительной информации указано, что место съемки - база Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, сами снимки, согласно метаданным, были сделаны в середине сентября.

Как пишет интернет-издание The War Zone, на материалах изображены трейлеры прототипов пусковых установок, тягач и "другие важные компоненты комплексов", но сами гиперзвуковые ракеты еще не были доставлены. Ранее Пентагон не распространялся о возможном месте будущей дислокации систем Dark Eagle, добавило издание. Отмечается, что церемония в честь прибытия оборудования "Темных орлов" пройдет в четверг.

The War Zone указывает, что доставленные компоненты пока предназначены только для ознакомления военнослужащих с ними. Пентагон надеется начать испытательные пуски управляемой ракеты в 2022 финансовом году, который начался 1 октября. По планам военных, первые комплексы должны заступить на службу в 2023 финансовом году.

В августе куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер рассказал, что Dark Eagle будут применяться в батареях из четырех установок, у каждой из которых по две ракеты. Как ранее отметил журнал "Нэшнл интерест" (National Interest), сочетание гиперзвуковой скорости ракеты и мобильности комплексов может стать серьезной угрозой для обороны потенциальных противников.

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