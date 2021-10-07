РФ и Китай выступили в ООН против военно-биологических разработок США

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Китай считают, что военно-биологические исследования США как за рубежом, так и на их собственной территории ведутся в непрозрачной манере и вызывают серьезную обеспокоенность. Соответствующее заявление от имени двух стран зачитал на заседании Первого комитета ООН по разоружению заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

"Риски использования биологических агентов в качестве оружия увеличились, - отметил он. - Россия и Китай в этом контексте подчеркнули, что чрезмерная военно-биологическая активность США и их союзников на более чем 200 объектах США, работающих в непрозрачной манере в различных регионах мира, вызывает серьезную обеспокоенность у международного сообщества. Такая деятельность создает серьезные риски для национальной безопасности России и Китая и ухудшает ситуацию в сфере безопасности в соответствующих регионах. Россия и Китай также отмечают, что военно-биологическая активность США и их союзников в пределах национальных территорий тоже вызывает серьезную озабоченность, поскольку является совершенно непрозрачной".

"Россия и Китай призывают США и их союзников действовать открытым и прозрачным образом и информировать о своей военно-биологической активности за рубежом и на своей территории", - указывается в заявлении.

Представители США, в том числе, на высшем уровне, за последние полтора года неоднократно высказывали предположения о том, что источником коронавируса стала исследовательская биолаборатория в китайском Ухане. Пекин отвергает подобные предположения.