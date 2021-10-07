Суд в Польше подтвердил превосходство законодательства страны над европейским правом

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положениям конституции республики. Решение было вынесено в четверг.

Глава КС Юлия Пшилебская перечислила ряд положений Договора о ЕС, констатировав их несоответствие Конституции Республики Польша.

С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Иск премьера, состоящий из 130 страниц, сводится к двум вопросам: соответствует ли польской конституции норма превосходства права Евросоюза и принцип лояльного сотрудничества между ЕС и его государствами-членами. Глава польского правительства поставил под сомнение положения, которые дают право или обязывают власти отказаться от применения польской конституции или требуют применения правовых норм способом, несовместимым с ней.

Комментарии

Многие наблюдатели в Польше считают решение КС прямым путем Польши к правовому Polexit (по аналогии с Brexit) - выходу из правовой системы ЕС. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, категорически отверг мнение о том, что констатация превосходства польского конституционного права над законом ЕС должна спровоцировать выход Польши из сообщества, назвав этот тезис популизмом. По его словам, во многих западных странах, включая Германию и Францию, были аналогичные постановления суда.

Решение суда также может повлиять на выделение Польше европейских средств, включая средства из Фонда восстановления ЕС. Польша может получить из фонда около 58 млрд евро: 23,9 млрд евро в виде грантов и 34,2 млрд евро в виде кредитов. План распределения этих средств республика уже представила, но он должен быть одобрен в Брюсселе, чего пока не произошло.

Оппозиция Польши считает, что власти будут использовать вердикт КС, чтобы ставить под сомнение постановления суда ЕС, касающиеся спорной польской судебной реформы. В июле Конституционный суд Польши уже вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства-члены к применению обеспечительных мер по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.