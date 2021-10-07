В Польше сообщили о намерении построить на границе с Белоруссией "серьезное заграждение"

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Польша намерена построить на границе с Белоруссией серьезное постоянное заграждение для противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил на брифинге во вторник лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" и глава правительственного комитета по национальной безопасности Ярослав Качиньский.

"Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьезного заграждения. Не временного характера, а такое, которое действительно тяжело преодолеть", - сказал он, подчеркнув, что забор будет строиться на той части границы, которая не идет по линии реки Буг.

"Как долго это будет продолжаться - не знаю. Все зависит от предприятий, которые уже выбраны", - указал Качиньский. "Уже есть проект. Вчера [6 октября] на заседании комитета безопасности он был продемонстрирован", - добавил он.

С середины сентября строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 м вело Минобороны Польши. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже проложено. Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км.

Ситуация на границе

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.