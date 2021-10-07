В Варшаве проходит акция протеста после решения суда о превосходстве права Польши над ЕС

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Несколько десятков человек с флагами и транспарантами собрались в четверг вечером у Конституционного суда Польши после вынесенного им решения о несоответствии нормы о превосходстве европейского права над польским положениям конституции республики.

Как передает корреспондент ТАСС, демонстрация сопровождается музыкой и выступлениями активистов, которые требуют отставки судей, считая принятое ими решение неверным. "Неконституционный трибунал", "Мы европейцы", "Мы любим ЕС" - гласят тексты на транспарантах участников.

КС рассмотрел 130-страничный запрос премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Поводом для иска стало решение Европейского суда о нарушении Варшавой законодательства ЕС при проведении очередной реформы судебной системы. Европейская инстанция считает, что польские судьи смогут не выполнять положения национального закона, если он будет нарушать принцип верховенства права ЕС. Польское правительство считает сомнительными положения европейского права, требующие отказываться от применения конституции Польши или несовместимого с основным законом правоприменения.