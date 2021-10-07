Французская армия не нашла признаков присутствия ЧВК "Вагнер" на территории Мали

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Главштаба ВС Франции полковник Паскаль Яни.

"Мы не обнаружили признаки присутствия "Вагнер" в Мали", - сказал он.

В конце сентября министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если прибегнет к услугам наемников.