США направили КНДР конкретные предложения по контактам

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вашингтон направил Пхеньяну конкретные предложения о проведении дискуссий и надеется на положительный ответ. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова, для ее достижения мы продолжаем быть готовыми к тому, чтобы встретиться с [представителями] КНДР без предварительных условий в любое время и в любом месте. Мы сделали конкретные предложения по поводу дискуссий с КНДР в направленных им посланиях. И мы надеемся, что они ответят положительно", - сказал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что предложение США о переговорах является прикрытием их враждебной политики. По его словам, Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.