Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. По данным телеканала Fox News, инцидент произошел в Южно-Китайском море. Об инциденте говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм [у экипажа] нет", - отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Там подчеркнули, что "безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС". Сама подлодка "остается в безопасном и стабильном состоянии". "Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.

По данным новостного портала института ВМС США (USNI), в результате инцидента пострадали порядка 11 военнослужащих, они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

По словам источника газеты Military Times, "топография местности на момент столкновения не указывала на наличие массива суши перед подлодкой", также нет никаких признаков того, что "инцидент носил враждебный характер". Он также сообщил, что никому из пострадавших членов экипажа не потребовалась срочная госпитализация. Травмы источник издания описал как "шишки, синяки и рваные раны". Он также добавил, что после столкновения субмарина была вынуждена всплыть.