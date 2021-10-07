Представитель Госдепа обсудила украинские реформы с главой офиса Зеленского и замглавы МИД

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган в четверг в Киеве провела ряд встреч с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которых обсудила ход реформ в стране. Об этом сообщила пресс-служба посольства США на Украине.

"Во время первого визита на Украину новоназначенная заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган обсудила широкий круг вопросов американо-украинских отношений во время встреч с представителями правительства, гражданского общества и СМИ. На встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником она подтвердила поддержку безопасности Украины в ходе проведения исторических реформ", - говорится в сообщении.

Данниган отметила, что "США продолжат поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институты".

Кроме того, она встретилась с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.