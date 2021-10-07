США возобновили эвакуацию афганцев

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США. Об этом сообщил в четверг на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил США, генерал-майор Кори Мартин.

Он напомнил, что данная операция по эвакуации ранее приостанавливалась в связи с выявлением среди афганцев больных корью. "За пределами континентальной части США еще остаются 10-15 тыс. эвакуируемых афганцев. Их переместят в США. Это перемещение ставилось на паузу, так как [среди эвакуируемых] были выявлены случаи заболевания корью. Всем эвакуируемым были сделаны прививки от кори, свинки и краснухи. Затем был установлен период ожидания продолжительностью в 21 день, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США]", - сказал военачальник.

"Этот период вакцинации и ожидания завершился во многих точках в Европе и [в зоне оперативной ответственности] Центрального командования [ВС США]. Поэтому во вторник из Европы вылетел первый [такой] рейс, прибывший в Филадельфию [штат Пенсильвания]. А сегодня <...> состоялся второй рейс. И в воздух поднялся третий рейс. Процесс продолжения вывоза [эвакуируемых] из [зон оперативной ответственности] Европейского командования [ВС США] и Центрального командования возобновился. Насколько я понимаю, рейс из [зоны оперативной ответственности] Центрального командования вылетает позже сегодня или завтра [в пятницу]", - отметил Мартин.

Представитель ТРАНСКОМ уточнил, при таких перевозках используются "коммерческие воздушные суда - зафрахтованные либо Госдепартаментом, либо Министерством обороны США". "Начиная с этих выходных, вы увидите более последовательное перемещение [эвакуируемых афганцев в континентальную часть США] на ежедневной основе", - добавил генерал-майор.

По данным газеты Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тыс. афганцев. На эти нужды у Конгресса США исполнительная ветвь власти запросила около $6,4 млрд.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.