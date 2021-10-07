Пентагон после утверждений СМИ о военных США на Тайване заявил об угрозе со стороны Пекина

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Пентагон не комментирует сообщения СМИ о секретной работе американских военных на Тайване, вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что поддержка тайбэйской администрации Вашингтоном направлена против якобы имеющейся угрозы со стороны материкового Китая. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель Министерства обороны США Джон Саппл.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что на Тайване уже около года находится американское подразделение специального назначения, а также морские пехотинцы. Они якобы проводят подготовку местных сил. В публикации утверждалось, что это делается для "укрепления обороны острова". По версии издания, речь идет примерно о двух десятках военных США.

"У меня нет комментариев относительно конкретных операций, взаимодействия или подготовки, но я хотел бы подчеркнуть, что наша поддержка и оборонные связи с Тайванем остаются направленными против текущей угрозы, исходящей от КНР", - ответил на запрос ТАСС Саппл. Как он подчеркнул, США "призывают Пекин выполнять обязательства, касающиеся приверженности мирному урегулированию" разногласий с тайбэйской администрацией. "Связи в сфере безопасности с Тайванем поддерживаются в соответствии с законом об отношениях с Тайванем (от 1979 года) и основаны на оценках потребностей Тайваня в сфере обороны и угрозы со стороны КНР, как это и было в последние более чем 40 лет", - сообщил представитель военного ведомства.

"Я бы отметил, что КНР активизировала усилия, направленные на запугивание и оказание давления на Тайвань и других союзников и партнеров [США], включая активизацию действий военных в районе Тайваня, в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, что, как мы полагаем, дестабилизирует ситуацию и повышает риск просчетов", - добавил Саппл.

Представитель Пентагона заверил, что "Соединенные Штаты неизменно заинтересованы в мире, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе". Как он подчеркнул, "поддержка Тайваня со стороны США остается твердой, принципиальной и поддерживается обеими партиями". Она, по словам Саппла, соответствует политике "одного Китая" и положениям закона об отношениях с Тайванем.

Позиция США

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.