{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Байден: США жертвуют вакцины за рубеж и не просят ничего взамен, в отличие от России

Вашингтон обязан помогать другим странам, подчеркнул президент США
Президент США Джо Байден ASSOCIATED PRESS/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© ASSOCIATED PRESS/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, в отличие от России и Китая, предоставляют другим странам вакцины от нового коронавируса и не просят ничего взамен. С таким утверждением выступил в четверг президент США Джо Байден в штате Иллинойс. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы. И, кстати, я путешествовал по миру, встречался со всеми ведущими мировыми лидерами и собираюсь продолжать встречаться с ними", - сказал американский лидер во время выступления, посвященного необходимости вакцинироваться от COVID-19.

"И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете что? В отличие от Китая, России и других [стран], мы не просим ничего взамен. Ничего. Это оказывает огромное влияние, на наш взгляд", - утверждал президент.

Согласно данным американской администрации, США предоставят нуждающимся странам более 1,1 млрд доз вакцины от COVID-19.

Теги
СШАРоссияКитайБайден, ДжоПандемия COVID-19
Байден на год продлил действие режима санкций против Турции из-за операции в Сирии
Указ был подписан Трампом в 2019 году, президент поручил главам Госдепартамента и Минфина решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции
Читать полностью