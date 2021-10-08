Байден: США жертвуют вакцины за рубеж и не просят ничего взамен, в отличие от России

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, в отличие от России и Китая, предоставляют другим странам вакцины от нового коронавируса и не просят ничего взамен. С таким утверждением выступил в четверг президент США Джо Байден в штате Иллинойс. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы. И, кстати, я путешествовал по миру, встречался со всеми ведущими мировыми лидерами и собираюсь продолжать встречаться с ними", - сказал американский лидер во время выступления, посвященного необходимости вакцинироваться от COVID-19.

"И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые. И знаете что? В отличие от Китая, России и других [стран], мы не просим ничего взамен. Ничего. Это оказывает огромное влияние, на наш взгляд", - утверждал президент.

Согласно данным американской администрации, США предоставят нуждающимся странам более 1,1 млрд доз вакцины от COVID-19.