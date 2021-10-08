Глава Туркмении и вице-премьер РФ обсудили сотрудничество двух стран

ТАСС, 8 октября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудили в четверг в Ашхабаде перспективы сотрудничества двух стран и отметили его большой потенциал. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

"В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, глава государства и российский вице-премьер обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, отметив наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям, включая торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, химическую и перерабатывающую промышленность, транспортно-коммуникационную и ряд других приоритетных областей", - передает агентство.

Российский вице-премьер передал главе Туркмении приветствия от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, адресовавшего Бердымухамедову и в его лице всему туркменскому народу пожелания мира и благополучия, указывает агентство. Алексей Оверчук также поздравил главу государства с 30-летием независимости Туркмении. Адресуя ответные наилучшие пожелания высшему руководству России, президент Туркмении констатировал достигнутый уровень межгосударственных отношений, выстраиваемых на прочном фундаменте стратегического партнерства, отвечающего интересам двух соседних народов, отмечает TDH. "Мы со своей стороны будем усиленно трудиться над реализацией этих установок, чтобы отношения становились еще более прочными и спектр взаимодействия двух стран постоянно расширялся", - сказал Оверчук.

В ходе встречи был выражен обоюдный интерес к активизации межгосударственных связей в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, в сфере спорта. Бердымухамедов и Оверчук выразили уверенность в укреплении традиционных уз дружбы и многогранного сотрудничества, выстраиваемого на двусторонней и многосторонней основе, в первую очередь в рамках международных организаций и региональных структур. В ходе встречи особый акцент был сделан на вопросах партнерства в области борьбы с коронавирусной инфекцией, включая обмен опытом между профильными структурами.

Российский вице-премьер выразил признательность главе Туркмении за его особое внимание к вопросам продвижения взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочную перспективу. "Как отмечалось, именно с именем президента Гурбангулы Бердымухамедова в России связывают очень позитивный и ответственный этап в отношениях между двумя странами, открытыми к доверительному и взаимоуважительному диалогу", - отмечает агентство TDH.