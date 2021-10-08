Болсонару заявил, что Бразилия готовится к продовольственному кризису в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 октября. /ТАСС/. Рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 году. С таким прогнозом выступил в четверг президент страны Жаир Болсонару, заявив, что его правительство предпринимает необходимые меры. Выступление главы государства транслировалось на канале его администрации в YouTube .

"Из-за энергетического кризиса Китай сократил производство удобрений. Цена выросла и будет расти дальше, и будет дефицит. <...> У нас будут проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году", - сказал он, напомнив, что крупнейшее латиноамериканское государство производит порядка 20% объема мирового продовольствия. "С марта мы работаем над этим и в следующем месяце представим план экстренных мер по удобрениям", - добавил он.

Болсонару также указал, что рост стоимости продовольствия отмечается повсеместно во всем мире, а ряд государств уже столкнулся с дефицитом продуктов питания.

Согласно статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, Бразилия импортирует порядка 85% необходимых для сельхознужд удобрений. При этом на минеральные удобрения приходится более половины бразильского импорта из России.