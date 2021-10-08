Reuters: Турция хочет купить у США 40 истребителей F-16

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По данным его источников, сделка оценивается в миллиарды долларов, но все еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны. Кроме того, напоминает Reuters, после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. Республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

"В рамках проводимой политики Госдепартамент не подтверждает и не комментирует предполагаемые продажи или передачи вооружений и техники до тех пор, пока они не будут официально доведены до сведения Конгресса", - прокомментировали информацию агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Пентагон и Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данные сведения.

В конце сентября президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может начать сотрудничать с Москвой в ряде сфер, включая судостроение и создание реактивных двигателей для истребителей.

Об С-400

Москва заключила контракт на поставку Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили это делать, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон все же ввел ограничительные меры.