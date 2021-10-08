Экс-спикер Рады сообщил о смерти 33-летнего депутата

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о смерти члена депутатской группы "За будущее" Антона Полякова на 34-м году жизни.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным", - написал в пятницу Разумков в своем Telegram-канале.

Киевская полиция подтвердила факт произошедшего, сообщив, что тело Полякова было обнаружено в Днепропетровском районе столицы. "Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти депутата. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы "За будущее".