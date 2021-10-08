Кисида заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора. Об этом заявил в пятницу новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"С Россией, - сказал он, - заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора".

Премьер-министр Кисида накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с журналистами после этого он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония. По словам премьера, эта позиция Токио остается неизменной. Как сообщил Кисида, в ходе разговора стороны подтвердили, что будут вести переговоры по мирному договору на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в 2018 году в Сингапуре по итогам встречи Путина с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ. При этом Кисида высказался за построение отношений доверия с лидером России, выразил стремление к проведению с ним личных встреч.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Обороноспособность Японии

Также премьер пообещал укреплять обороноспособность своей страны, включая системы ПРО. "Мы будем решительно заниматься вопросами усиления возможностей нашей береговой охраны, а также укрепления нашей обороноспособности, включая укрепление систем противоракетной обороны", - отметил он, пообещав защитить территории, морское и воздушное пространство Японии, а также жизни и имущество жителей страны.

В связи с этим глава правительства подчеркнул, что краеугольным камнем японской внешней и оборонной политики является альянс с США. "Я выведу японско-американский альянс, который является основой мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, на новые высоты", - отметил он. Премьер добавил, что будет активно способствовать развитию альянса в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который, помимо Японии и США, входят Австралия и Индия.

Отношения с КНДР

Правительство Японии будет стремиться к нормализации отношений с КНДР, в то же время добиваясь решения проблемы ракетно-ядерной программы Пхеньяна, заявил Кисида. "Я буду стремиться к комплексному решению таких вопросов, как проблема похищенных граждан, ядерная, ракетная программы Северной Кореи и нормализация японско-северокорейских дипломатических отношений", - отметил он. В то же время новый глава японского правительства подчеркнул, что развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна является "совершенно неприемлемым".

Кисида отметил, что проблема японских граждан, похищенных разведкой КНДР, является важнейшей в повестке отношений между двумя государствами. "Я приложу все усилия для того, чтобы как можно скорее вернуть всех похищенных домой", - добавил он, вновь подчеркнув, что готов лично встретиться с лидером республики Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий.

Говоря о Южной Корее, премьер-министр подчеркнул, что она - важный сосед для Японии. "На основе нашей последовательной позиции мы будем требовать от южнокорейской стороны конструктивного подхода, направленного на возвращение к здоровым двусторонним отношениям", - добавил он.

Токио по-прежнему требует от Пхеньяна решить проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан. Этот вопрос является камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Отношения с Китаем

Японское правительство будет требовать от Китая ответственного поведения в международной политике и одновременно сотрудничать с ним в сферах, представляющих взаимный интерес, сказал премьер. "Построение с Китаем стабильных отношений, - заявил он, - важно не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Во взаимодействии с государствами, разделяющими наши ценности, я намерен говорить Китаю то, что необходимо, и требовать от него ответственного поведения. Вместе с тем мы будем продолжать диалог и сотрудничать по нашим общим проблемам".

Токио отвергает претензии Пекина на контролируемые Японией острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и утверждает, что политика КНР в этом регионе нарушает правила международного судоходства. Японское правительство также неоднократно заявляло, что военные программы Пекина отличаются непрозрачностью.