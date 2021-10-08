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СМИ: на границе Индии и Китая произошла стычка между военнослужащими двух стран

По данным газеты The Indian Express, никто из пограничников с обеих сторон не пострадал

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. Столкновение индийских и китайских военных патрулей произошло в секторе Таванг (северный штат Аруначал-Прадеш) на границе двух стран. Как сообщает в пятницу газета The Indian Express со ссылкой на военные источники, инцидент произошел 10 дней назад и не привел к серьезным последствиям.

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"Физическое соприкосновение индийских пограничников с китайскими военнослужащими произошло 10 дней назад после того, как более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая в секторе Таванг вторглись на территорию, которую Индия считает своей", - цитирует издание слова источников.

Стычка между ними продолжалась несколько часов. К участвовавшим в ней индийским и китайским военнослужащим были переброшены подкрепления. Инцидент удалось урегулировать и развести военнослужащих после переговоров командиров индийских и китайских подразделений в соответствии с установленными протоколами и механизмами. Никто из пограничников с обеих сторон не пострадал.

"Их противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали этот район в соответствии со своими представлениями о том, где проходит недемаркированная граница между двумя странами. Это приводит к соприкосновению и противостоянию военнослужащих Индии и Китая. Последний такой инцидент произошел в восточном секторе линии действительного контроля в 2016 году. В конце августа этого года китайские солдаты вторглись на индийскую территорию в секторе Барахоти в штате Уттаракханд, где также время от времени происходят подобные незначительные инциденты", - отметили источники.

Пограничный инцидент в Таванге произошел на фоне подготовки Индии и Китая к проведению в ближайшие дни 13-го раунда переговоров о нормализации ситуации в другом пограничном районе - Восточном Ладакхе.

К опасному противостоянию индийской и китайской армий в этом районе привели произошедшие 5-6 мая 2020 года столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.

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