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Зеленский помиловал 31 осужденного военного Украины

Такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский впервые в новейшей истории страны подписал указ о помиловании 31 осужденного военного. Об этом в пятницу сообщил офис главы государства.

"Президент подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника. Такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством", - цитирует пресс-служба руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что решение освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного Зеленский принял по инициативе консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. По словам председателя комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, в качестве кандидатов рассматривались те, кто не совершил тяжких преступлений. Комиссия не принимала во внимание осужденных за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и за убийство.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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