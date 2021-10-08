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В МИД КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной субмариной

Официальный представитель МИД заявил, что Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом
© EPA-EFE/WU HONG

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны предоставить международному сообществу детали инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf), которая столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлеченные в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях, в том числе сообщить точное место происшествия, цель этого похода, подробности о том, с чем столкнулась субмарина, имела ли место утечка радиации или был ли причинен вред окружающей среде", - указал дипломат.

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