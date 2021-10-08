Украина в декабре запустит спутник для отслеживания ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украина планирует в декабре запустить спутник "Сич-2-30", который позволит отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе. Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в пятницу.

"Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятным по данным спутника "Сич". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль", - сказал Тафтай.

По его словам, запуск должен состоятся в декабре этого года в рамках космической программы. "Подготовка идет по плану, проведена большая часть наземной отработки. По плану запуск должен быть в декабре, и я думаю, что он именно в этом месяце и состоится", - сказал глава Госкосмоса.

Он указал, что в общей сложности в рамках космической программы планируется запустить семь спутников: "Сич-2-30" и еще шесть спутников дистанционного зондирования. Глава госагентства также добавил, что украинский спутник будет частью программы "Коперникус", цель которой - обмен полученными данными. "Мы предоставляем Европейскому союзу свои спутниковые данные, а взамен получаем абсолютно бесплатно снимки с европейских спутников", - заключил Тафтай.

Ранее в Киеве заявляли, что в конце 2021 года планируется запуск украинского спутника "Сич-2-30" на ракете SpaceX.