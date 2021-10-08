Салливан заявил, что Россия совершит ошибку, если использует газ как политическое оружие

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения. Об этом заявил в пятницу вещательной корпорации BBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы давно обеспокоены тем, что Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. Мы видели это ранее и, возможно, увидим в будущем. Мне кажется, что Россия совершит ошибку, если попытается воспользоваться этим [инструментом], так как в конечном счете это обернется против нее же. Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу", - сказал Салливан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны.

В среду, 6 октября, цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов в четверг, 7 октября, стоимость газа опускалась ниже $1 000 за тыс. куб. м.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед зимой.