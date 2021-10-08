СМИ: Байден поручил Минюсту США разобраться с недисциплинированными авиапассажирами

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг поручил министерству юстиции заняться проблемой роста числа инцидентов с участием недисциплинированных авиапассажиров. Об этом сообщила газета The Hill.

По ее информации, Байден уведомил о своем решении в ходе выступления в штате Иллинойс, обращаясь к генеральному директору американской авиакомпании United Airlines Скотту Кирби. "Я говорил с министерством юстиции, чтобы убедиться в том, что мы занимаемся проблемой насилия на авиатранспорте <...>. Мы намерены с этим разобраться", - приводит издание слова президента.

По данным Федерального авиационного управления США (ФАУ), с 1 января в стране зафиксировано около 4 400 таких инцидентов, что в два с лишним раза превышает аналогичный показатель за весь 2020 год. Почти 3 200 новых инцидентов были вызваны требованием ношения защитных масок. Более 790 случаев выяснения отношений с нарушающими общественный порядок пассажирами были настолько серьезными, что потребовали проведения расследований с привлечением сотрудников правоохранительных служб.

Байден, напомнила газета, поднял эту тему в начале сентября, когда призвал авиапассажиров "проявлять некоторое уважение" к окружающим. В конце месяца ФАУ призвало авиакомпании страны к принятию более решительных мер для снижения числа таких инцидентов. На встрече с участием представителей объединений американских авиаперевозчиков Airlines for America, Regional Airline Association, National Air Carrier Association и других авиакомпаний регулятор потребовал от них совместной разработки вариантов действий и мер, которые позволили бы сдержать рост инцидентов, вызванных несдержанностью некоторых пассажиров.