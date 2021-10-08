CNN: подлодка ВМС США после столкновения с неизвестным объектом прибыла на базу на Гуаме

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf), которая в четверг столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе, в пятницу прибыла на базу на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя американских ВМС.

По его словам, передняя часть субмарины повреждена, "будет проведено полное расследование" инцидента. Военные не раскрыли подробности произошедшего, отметила CNN.

Как проинформировала в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота США, во время инцидента никто из экипажа опасных для жизни травм не получил, ядерная силовая установка не пострадала. "USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм нет", - отмечается в заявлении.