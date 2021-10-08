Грузия согласна участвовать в формате "3+3", несмотря на разногласия с Москвой

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Грузия должна быть представлена в новом переговорном формате "3+3" хоть каким-то образом, несмотря на существующие разногласия с Россией. Такое мнение выразил в пятницу грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Конечно же, в тех условиях, когда нет никакого прогресса в направлении деоккупации [Абхазии и Южной Осетии], очень сложно сесть в таком формате ["3+3"] и обсуждать какие-то инфраструктурные проекты. Однако я хочу сообщить обществу о такой позиции: в столь крупных геополитических проектах мы должны быть представлены хоть в какой-то форме", - сказал он.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе в четверг сообщил ТАСС, что не планирует на готовящейся встрече с членом Совфеда Григорием Карасиным обсуждать новый формат, так как подобные темы не входят в компетенцию их переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.