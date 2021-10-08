СМИ: США переправили груз с оружием и военной техникой на север Сирии с территории Ирака

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Командование ВС США направило в пятницу из Ирака колонну с оружием и военной техникой в сирийскую провинцию Хасеке, которая контролируется курдскими формированиями. Как сообщили телеканалу Surya TV, очевидцы из района Эль-Кахтания, не менее 56 грузовиков с оружием и боеприпасами, а также восемь бронетранспортеров пересекли сирийско-иракскую границу через КПП "Эль-Валид". На всем пути следования колонны были приняты повышенные меры безопасности, которые обеспечивали курдские бойцы из "Сил демократической Сирии".

По информации телеканала, с конца сентября Соединенные Штаты усилили свое вооруженное присутствие на сирийской территории. 2 октября на базу в Эш-Шаддади на юге Хасеке с территории соседнего Ирака прибыло 70 грузовиков и БТР, а 26 сентября колонна из 50 транспортных средств доставила груз на военный аэродром в Харраб-эль-Джейре.

После разгрома террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) большая часть провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы Дейр-эз-Зора остались в руках курдских формирований. Им оказывают поддержку в борьбе с бандами ИГ несколько сотен американских военнослужащих. Всего с 2015 года США создали на северо-востоке Сирии девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, а еще пять - в соседней провинции Хасеке.

В Дамаске рассматривают американское вооруженное присутствие как незаконную оккупацию, которая сопровождается разграблением природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. Министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал от Соединенных Штатов и Турции "вывести свои войска с территории Сирии безо всяких предварительных условий".