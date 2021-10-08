Посол Японии заявил, что говорить о визите Кисиды в Россию преждевременно

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в РФ нельзя исключать, но говорить о нем пока преждевременно. Об этом заявил в пятницу посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в ходе поездки в Волгоград.

"Пока об этом преждевременно [говорить]. Но <...>, конечно, это не исключено. Преждевременно говорить, когда точно, но я вижу, что будущий прямой контакт между лидерами очень важен и играет очень важную роль в продвижении общих отношений вперед", - сказал дипломат.

Кодзуки заявил, что Токио ждет с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приглашение посетить Японию у него есть.

"Когда последний раз состоялась встреча между Лавровым и нашим министром [иностранных дел Тосимицу Мотэги] в Нью-Йорке, тогда Мотэги пригласил Лаврова в Японию. И мы ждем его приезда", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, когда и где могут быть возобновлены переговоры по мирному договору.

По словам Кодзуки, заявление Кисиды о невозможности заключить мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора отражает последовательный подход Токио в этом вопросе.

"Подход японского правительства последователен: разрешим территориальный вопрос, заключим мирный договор. Это очень последовательная политика. В этом он [премьер-министр Японии] повторил основной подход японского правительства", - сказал он, комментируя соответствующий вопрос.

Главы МИД РФ и Японии провели переговоры 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. На них стороны главным образом обсудили двусторонние отношения, вопросы заключения мирного договора, совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил, гуманитарные обмены, а также ряд вопросов международной повестки дня, такие как обстановка в Афганистане, ситуация на Корейском полуострове.

Ранее глава правительства Японии в своей первой программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил, что заключения мирного договора с Россией "не будет без решения территориального вопроса". Накануне Кисида провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны подтвердили, что будут вести переговоры по мирному договору на основе имеющихся договоренностей, в том числе достигнутых в 2018 году в Сингапуре по итогам встречи Путина с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ. Кисида высказался за построение отношений доверия с лидером России и выразил стремление к проведению с ним личных встреч.