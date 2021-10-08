В ФРГ заявили, что пока не видели ответа России на запрос из ОЗХО по ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Германия пока не имела возможности ознакомиться с ответом России на запрос из ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"К настоящему моменту к нам такой ответ не поступал", - сказал он.

Запрос к России был направлен 5 октября, на него был дан ответ, сообщил ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, одновременно российская сторона инициировала встречный запрос.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charitе. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.