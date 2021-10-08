Биография российского журналиста Дмитрия Муратова

В 1983 г. окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета (впоследствии Самарский государственный университет, ныне в составе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева).

Дмитрий Андреевич Муратов родился 30 октября 1961 г. в г. Куйбышеве (ныне Самара).

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября было объявлено, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Норвежский Нобелевский комитет присудил премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Дмитрия Муратова.

Кому и за что вручали Нобелевскую премию мира

Пройдя в 1983–1985 гг. службу в Советской армии, Дмитрий Муратов стал сотрудником куйбышевской газеты "Волжский комсомолец". В 1987 г. переехал в Москву. С 1987 по 1990 г. являлся заведующим отделом рабочей молодежи, с 1990 по 1992 г. — редактором отдела информации газеты "Комсомольская правда". В 1993 г. Дмитрий Муратов вместе с несколькими другими бывшими сотрудниками "Комсомольской правды" участвовал в создании "Новой ежедневной газеты". В 1993–1994 гг. являлся членом ее редколлегии, заместителем главного редактора Сергея Кожеурова. В конце 1994 г. — начале 1995 г. был специальным корреспондентом издания в зоне боевых действий на территории Чеченской Республики.

В феврале 1995 г. стал главным редактором "Новой газеты" (обновленное название "Новой ежедневной газеты"), занимал эту должность до ноября 2017 г.

В 2017–2019 гг. возглавлял редакционный совет "Новой газеты" (главным редактором в этот период был Сергей Кожеуров).

С ноября 2019 г. по н. в. Дмитрий Муратов вновь занимает должность главного редактора "Новой газеты".

По данным "СПАРК-Интерфакс", издателем "Новой газеты" является ЗАО "Издательский дом "Новая газета", 100% акций которого принадлежит ООО "Информбюро". Владельцами последнего на паритетной основе являются Дмитрий Муратов и бывший главред "Новой газеты" в 2017–2019 гг. Сергей Кожеуров.

Общественная деятельность

Дмитрий Муратов входит в состав общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ.

В 2016 г. являлся доверенным лицом политической партии "Яблоко" на выборах в Государственную думу РФ VII созыва.

В 2018 г. был доверенным лицом кандидата на пост президента России Григория Явлинского.

Награды

Дмитрий Муратов награжден орденами Дружбы (1999), Почетного легиона (Франция, 2010), "Крест Маарьямаа" III степени (Эстония, 2013).

В 2007 г. удостоен Международной премии свободы прессы (присуждается международной правозащитной организацией "Комитет защиты журналистов").