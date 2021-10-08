Лавров призвал Запад быть требовательнее к Украине и другим идеологическим подопечным

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Отношение Запада к Украине и другим идеологическим подопечным в стремлении оказать давление на Россию должно быть более требовательным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Западным правительствам надо быть более требовательными к украинским властям и ко всем тем, кому Запад покровительствует, причем покровительствует в решающей степени по идеологическим соображениям, в которых стремление немножко нажать на Россию играет далеко не последнюю роль", - считает он.

В этой связи глава МИД РФ сослался на события 2009, 2011 и 2015 годов, когда "Украина начинала бесплатно отбирать транзитный газ из трубы, тем самым обкрадывая европейских потребителей, а в итоге в том, что Европа мерзнет, обвинили "Газпром", который якобы перекрыл подачу газа по политическим соображениям". "Это не очень честно, поскольку для нас выполнение договоренностей - это святое", - отметил он.

Коснувшись основных принципов российской энергетической политики на обозримую перспективу, министр обратил внимание прежде всего на важность "договариваться с партнерами, которые заинтересованы в энергетическом сотрудничестве с Россией, договариваться на основе баланса интересов и строго соблюдать достигнутые договоренности". По его словам, речь идет о договоренностях и "касательно всех видов энергоносителей, и касательно развития новых источников энергии, и касательно водородных проектов".

"Если мы говорим о стабильности, а также учитываем опыт нынешнего кризисного развития ситуации и того, что бывало раньше, то, наверное, можно согласовывать, если это будет по-честному, на взаимовыгодной основе механизмы на случай чрезвычайных ситуаций. Тогда будут согласованы и закреплены опционы на случай, если вдруг резко упадет температура или, наоборот, нужно будет кондиционировать гораздо мощнее, чем в прошлом", - резюмировал Лавров.