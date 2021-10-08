Верховный суд Украины обратился в КС из-за передачи судебной системы иностранцам

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд (КС) за разъяснением о законности передачи судебной системы страны под контроль иностранцев. Такое решение в пятницу приял пленум суда.

"Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности закона о Высшем совете правосудия (ВСП), по которому право решающего голоса при отборе членов ВСП передается международным экспертам, а кандидатуры предлагаются странами Запада", - сказано в сообщении.

В начале августа президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Высшей квалификационной системы судей (ВККС) с решающим голосом международных экспертов. Теперь для назначения членов ВККС нужно по два голоса украинских и международных экспертов. Право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей будет именно у международных экспертов.

Украинские судьи высказались против контроля судебной системы страны иностранцами. В частности, и.о. главы ВСП Алексей Маловацкий заявил, что закон уничтожает суверенитет Украины.

Глава комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук считает, что фактически с 2016 года над судебной властью на Украине проводятся бесконечные эксперименты. По ее словам, в связи с тем, что в реальности судебной реформы не происходит, в стране ищут все новые и новые способы влияния на формирование судебной власти. Один из них - общественные советы, этические и конкурсные комиссии, где международным экспертам и грантовым организациям пытаются передать полномочия по формированию судебной власти.