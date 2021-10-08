Полиция в Грузии задержала трех человек на митинге у тюрьмы, где содержится Саакашвили

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали трех человек, которые устроили потасовку с полицией на митинге около тюрьмы города Рустави, где отбывает наказание экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

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"Задержаны три человека в административном порядке. Более подробной информации у меня пока нет", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Небольшая группа сторонников Саакашвили и основанной им партии "Единое национальное движение" в пятницу проводила митинг в поддержку бывшего президента. Некоторые митингующие решили написать на стенах тюрьмы "Свободу Мише". Тюремная администрация, а также мобилизованная там полиция не дали им этого сделать, после чего произошла потасовка с полицейскими.

Как сообщило грузинское информационное агентство Интерпрессньюс, одной из протестующих стало плохо. На место пришлось вызвать скорую помощь.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.