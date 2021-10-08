Лукашенко: Белоруссии нужно укреплять экономику, чтобы выстоять в условиях санкций

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Белоруссия должна развивать свою экономику, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии и в условиях санкций. Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза).

"Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей и внуков, им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь, все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю", - цитирует главу государства агентство БелТА. По его словам, если Белоруссия укрепит экономику, "никакие санкции, никакие поляки, американцы <...> не страшны".

Лукашенко считает, что попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут продолжаться еще длительное время. "Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня, - заявил Лукашенко. - Мы уже свое на коленях отстояли".

Глава государства отметил, что экономике сегодня надо уделять особое внимание. "В экономике сегодня в стране исполнительская дисциплина. Вы мой характер знаете: за мной не заржавеет. И полномочий у меня достаточно, пока еще новую конституцию не приняли и пока я еще президент. Поэтому надо начинать шевелиться", - заключил белорусский лидер.

Европарламент в четверг принял резолюцию, в которой потребовал расширить санкции против Белоруссии, а также ввести дополнительные меры против России, если она продолжит поддерживать Минск.