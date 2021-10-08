Spiegel узнал подробности коалиционного соглашения СДПГ, "зеленых" и либералов ФРГ

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) на переговорах о создании новой правящей коалиции в ФРГ намерены опустить вызывающую у них споры тему реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что СДПГ всегда выступала за реализацию проекта, а бывший канцлер Герхард Шрёдер открыто поддерживал его, в то время как "зеленые" и СвДП высказывались против строительства или как минимум за мораторий на него. "Эта щекотливая тема <...> во время зондирующих и возможных коалиционных переговоров должна быть отодвинута как можно дальше на задний план", - говорится в материале.

Spiegel отметил, что премьер земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ), победившая на региональных выборах, не только выступает в поддержку газопровода, но и требует усилить диалог с Москвой.

СДПГ, "зеленые" и либералы не намерены препятствовать выдаче разрешения на эксплуатацию трубопровода, но вместо этого в коалиционный договор в случае его заключения хотят внести формулировки, запрещающие сооружение новых газопроводов с целью повышения независимости энергоснабжения Германии и достижения заявленных целей по климатической нейтральности.

Во избежание повторения ситуации с нехваткой газа и повышением цен на него СДПГ, "зеленые" и либералы намерены обязать поставщиков в будущем соблюдать минимальный уровень заполненности хранилищ топливом. Кроме того, они могут добавить в договор пункт о расширении энергетического партнерства с Украиной, но не будут отменять заключенное между ФРГ и США соглашение, касающееся условий эксплуатации "Северного потока - 2", отмечает Spiegel.

Социал-демократы надеются, что на переговорах "экологи" и СвДП не будут педалировать тему "Северного потока - 2", продолжает издание. Журнал также указывает на то, что ЕС вынесет свою оценку касательно эксплуатации газопровода, скорее всего, в следующем году, то есть уже после формирования возможной коалиции СДПГ, "зеленых" и либералов.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.