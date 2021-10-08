Лукашенко считает, что белорусы хотят обыкновенных драников и смаженки

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сегодня белорусы желают обычных драников и смаженки (национальное белорусское блюдо, напоминающее пиццу), так как уже наелись ресторанных изысков. Об этом в пятницу сообщает его пресс-служба.

"Войдите в любой ресторан, там же такое наворотят, что трудно представить, это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять", - сказал Лукашенко, обращаясь к членам Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза).

Президент вспомнил, что в детстве питался в том числе обычным хлебом, посыпанным сахаром. "Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища, но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу, это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали", - сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, целесообразно продвигать то, что белорусы давно умеют делать лучше всех. "Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием", - уверен белорусский лидер.